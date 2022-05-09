Глава МВД Польши пытался оправдать нападение на посла России

Глава администрации Польши и глава МВД Мариуш Каминьский пытался оправдать нападение на дипломата Сергея Андреева.

9 мая в Варшаве на него напали и облили сиропом во время возложения венка на кладбище советских воинов.

"Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны", — пытается нелепо оправдать националистов Каминьский.

Высокопоставленный польский чиновник отметил, что "власти Польши не рекомендовали послу РФ возлагать цветы 9 мая в Варшаве".

9 мая, посол РФ приехал на мемориал советских воинов в сопровождении жены и дипломатов. Заранее собравшиеся там агрессивно настроенные граждане Польши и беженцы с Украины преградили Андрееву путь, выкрикивая оскорбления.

Затем хулиганы стали поливать всех вокруг людей красной жидкостью. Завязалось несколько драк. Через несколько минут подоспела полиция, которая оттеснила толпу.