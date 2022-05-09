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Автор Антон Уткин

Nicola Porro: Крым, Мариуполь и Одесса — русские территории, захваченные Киевом

Политика

Западная пресса совершенно искажает цели спецоперации Вооружённых Сил РФ на Украине. Москва спасает русскоязычное население от националистов.

Nicola Porro: Крым, Мариуполь и Одесса — русские территории, захваченные Киевом

Американские, а за ними и европейские СМИ, выставляют Россию агрессором, чтобы власти продолжали накачивать Украину оружием. Вашингтон таким образом ослабляет Москву, снабжая собственный ВПК деньгами, уверены авторы итальянского портала Nicola Porro.

Западным обывателям неизвестно реальное положение дел на Украине, также граждане Европы и США мало интересуются историей этого государства.

"Восток и юг Украины населены русскими людьми, которые общаются на русском языке. С 2014 года Киев отправляет войска на борьбу с ними", — отмечается в материале.

Действия украинской армии в донбасских республиках на протяжении последних восьми лет не что иное, как попытка оккупации территорий. И сейчас Россия там спасает русских.

Итальянские эксперты делают вывод, что нынешняя Украина — это искусственное образование, которое создала советская власть.

"Ни в новой, ни в древней истории никогда не было "украинского" образования, которое включало бы Крым, Мариуполь, Донбасс, Одессу и практически юго-восток Украины", — подчеркивают авторы.

Ультранационалистическое правительство Украины, пришедшее к власти с помощью госпереворота в 2014 году, долгое время угнетало людей, которые идентифицировали себя русскими, но сейчас этому приходит конец.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша европа россия украина
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