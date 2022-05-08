Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии

Политический эксперт Владимир Корнилов порассуждал о дальнейшей судьбе Великобритании. По его мнению, Соединённое Королевство ожидает распад из-за политики премьер-министра Бориса Джонсона. Руководство Лондона слишком увлечено внешними проблемами и украинским конфликтом. Политолог отмечает, что многие британские аналитики неоднократно предсказывали неизбежную гибель страны.

"Пусть Борис (премьер-министр Борис Джонсон. — Прим. ред.) побольше украинской проблематикой занимается. Глядишь, в конце кризиса узнает, что его страны больше нет, как его кумир Черчилль по итогам войны узнал, что империя приказала долго жить", — написал Корнилов в Telegram-канале.

Подписчики политолога согласились с его мнением и отметили, что поддержка со стороны Лондона в адрес Киева повлечёт за собой неприятные последствия.

"Зря британцы пустились во все тяжкие с Украиной. Ой, зря!" — пишут комментаторы.