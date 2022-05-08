EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посол Степанов: "С расширением НАТО на север можно забыть о безъядерной Балтии"
Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно
Володин: с начала спецоперации на Украине против РФ ввели более 7 тысяч санкций
В Госдуме попросили Роскомнадзор запретить детские книги Бернара Фрио
Куликов: РФ начали отсекать Украину от поставок оружия специально выждав время
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
В Херсоне избита женщина, помогавшая русским раздавать гуманитарку
Автор Петр Ермилин

Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно

Политика

К словам академика Сергея Глазьева, который заявил, что Запад не устраивает президент России Владимир Путин, и он готовит его свержение, нужно отнестись серьёзно. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов.

Эксперт заметил, что разговоры о перевороте против Путина ведутся давно. По словам аналитика, отнести это можно вроде бы на счёт исторической памяти нашего народа. Однако исключать такой вариант также не стоит, поскольку иностранные разведки всегда работают и на него.

"Поэтому, заявление Глазьева — это серьёзно", — заключил Баширов.

Ранее академик РАН Глазьев заявил, что у Путина много врагов, а США не жалеют денег на подготовку свержения президента России. По словам академика, в стране есть люди, которые готовы это совершить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
сша россия владимир путин сергей глазьев
Популярное
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе

Комбат бросил своих солдат, отказав в эвакуации. Половина бригады из 110 человек разгромлена.

РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Общество
Помощник Кадырова рассказал, как русский солдат погиб с криком: "Аллаху Акбар"
Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"
Силовые структуры
Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"
Последние материалы
Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно
Володин: с начала спецоперации на Украине против РФ ввели более 7 тысяч санкций
В Госдуме попросили Роскомнадзор запретить детские книги Бернара Фрио
Куликов: РФ начали отсекать Украину от поставок оружия специально выждав время
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
В Херсоне избита женщина, помогавшая русским раздавать гуманитарку
Кнутов: попытка атаковать Крымский мост лишит Киева "всех мостов"
Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки, чтобы остановить конфликт
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Шведы предложили "отстроить Украину" за российские деньги
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников