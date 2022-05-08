Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно

К словам академика Сергея Глазьева, который заявил, что Запад не устраивает президент России Владимир Путин, и он готовит его свержение, нужно отнестись серьёзно. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов.

Эксперт заметил, что разговоры о перевороте против Путина ведутся давно. По словам аналитика, отнести это можно вроде бы на счёт исторической памяти нашего народа. Однако исключать такой вариант также не стоит, поскольку иностранные разведки всегда работают и на него.

"Поэтому, заявление Глазьева — это серьёзно", — заключил Баширов.

Ранее академик РАН Глазьев заявил, что у Путина много врагов, а США не жалеют денег на подготовку свержения президента России. По словам академика, в стране есть люди, которые готовы это совершить.