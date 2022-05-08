Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина

Запад активно занимается "подготовкой государственного переворота" в России, во время которого предполагается "свергнуть Путина", заявил академик РАН Сергей Глазьев.

Политика президента России Владимира Путина уже долгое время направлена на то, чтобы вывести страну из-под американского и европейского влияния. Само собой, это расходится с планами Запада, отметил известный российский экономист и политик Сергей Глазьев. Также нельзя забывать и про "пятую колонну".

Что бы остановить движение РФ к полной независимости и самодостаточности, западные силы, совместно с внутренним врагом, заняты подготовкой государственного переворота, во время которого планируются свергнуть президента России.

"Америка не жалеет на это средств, а в стране есть люди, готовые это совершить", — уточнил Глазьев.

Начать решено с информационной войны, и уже долгое время в медиапространстве появляются различные фейки, которые должны заставить россиян осудить спецоперацию и происходящее в стране. Также начинался переворот на Украине в 2014 году.

"Майдан всего лишь хотел сменить президента, а в результате "майданулась" вся страна", — напомнил эксперт.

Как показывают опросы, невиданное западное давление лишь сильнее сплотило народ вокруг лидера. Если россияне смогут не "промайданить" свою Родину, уже вскоре жизнь изменится к лучшему, уверен академик.