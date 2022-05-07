Толстой: Российская спецоперация на Украине закончится на польской границе

Россия завершит свою спецоперацию на Украине тогда, когда сочтёт это целесообразным, когда поставленные цели по денацификации и демилитаризации страны будут полностью достигнуты, заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в интервью газете La Repubblica.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", — сказал Толстой, добавив, что никакой "привязки" к 9 мая нет и никогда не было.

По словам политика, которого итальянское издание представляет своему читателю, как "праправнука русского писателя Льва Толстого, автора "Войны и мира", задача российских военных — сделать так, чтобы "больше не было возможности превратить Украину в анти-Россию, как это пытался сделать Запад в течение последних 30 лет".

К слову, напомним, что Польша уже перестала скрывать свои планы "расшириться" за счёт территорий Украины.