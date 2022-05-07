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Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского после очередной просьбы о деньгах
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Автор Мария Карева

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского после очередной просьбы о деньгах

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего дистанционного выступления на благотворительном вечере в Лондоне заявил, что Великобритания такая же храбрая страна, как и Украина. Также он поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за помощь в "защите европейской свободы".

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали выступление Зеленского и отметили, что Киев сам виновен в украинском конфликте. Также британцы раскритиковали политику Джонсона, поскольку он тратит деньги страны на Украину.

Один из комментаторов назвал Зеленского "маленьким торговцев войной" и заявил, что из-за Украины может разгореться полномасштабный конфликт.

"Ты пожинаешь то, что посеял", — резко ответил Зеленскому другой читатель таблоида.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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