Die Tageszeitung: с РФ необходимо вести переговоры, а не накачивать ВСУ оружием

Немецкий политолог Ульрих Бауш призвал начать переговоры с Россией, поскольку поставки вооружения на Украину будут затягивать военную спецоперацию. По мнению аналитика, западные страны должны обеспечить нейтралитет не только Украины, но и Швеции и Финляндии.

"Мы должны быть, наконец, честны сами с собой и признать проблему: в военном отношении мы вмешиваться не можем и не будем", — пишет эксперт в Die Tageszeitung.

Бауш отмечает, что попытки стран НАТО запугать российскую армию поставками оружия выглядят смешно. Войска России не отступят при виде немецких танков или американских ракетных комплексов. Эксперт убеждён, что под контроль российской армии перейдут все восточные области Украины.

Западные санкции также оказались бессмысленными, так как из-за них страдает прежде всего население России и самой Европы, а не российская армия. По мнению немецкого политолога, единственное решение — это переговоры и сделка.

"С нас по этой сделке — признание Крыма и восточных областей на основе соглашений "Минск-2". НАТО также должно будет признать нейтральный статус Украины, Финляндии и Швеции", — отмечает эксперт.