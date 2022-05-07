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Автор Мария Карева

Зеленский: Мариуполь не будет сдан, поскольку в городе уже нечего сдавать

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед сотрудниками Британского королевского института международных отношений. На вопрос о возможной сдачи Мариуполя Зеленский ответил, что город не будет сдан, поскольку "там уже нечего сдавать". Президент подчеркнул, что в Мариуполе больше не осталось ничего живого, а все люди скрываются на заблокированном комбинате "Азовсталь".

Зеленский: Мариуполь не будет сдан, поскольку в городе уже нечего сдавать

Зеленский решил не говорить о том, что в городе начались работы по восстановлению школ и детских садов. Также президент промолчал, что в Мариуполь возвращаются местные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Затем главе киевского режима задали вопрос, есть ли возможность "разблокировать" Мариуполь.

"Сейчас разблокировать город уже невозможно. Это можно было бы сделать ранее, если бы нам предоставили необходимое оружие", — пожаловался президент.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина владимир зеленский
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