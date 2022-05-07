Fox News: Джо Байден — сумасшедший и величайшая катастрофа в истории США

Первые 15 месяцев президентства Джо Байдена стали худшими в истории США. С таким заявлением выступил журналист американского канала Fox News Такер Карлсон.

Прошло немногим более года с тех пор, как Байден возглавил Белый дом, а США уже столкнулись с обвалом фондового рынка, продовольственным кризисом и взрывом нелегальной миграции, отметил телеведущий Fox News. Растёт инфляция, полиция борется с невиданным количеством преступлений и убийств.

Как оказалось, это не самый большой ущерб для страны от Байдена.

"Он поставил США под угрозу столкновения с величайшей ядерной державой", — заявил журналист.

Власти Вашингтона утверждают, что с помощью оружия и военной техники США защищают свободу в Европе, но поставки вооружений киевскому режиму приводят только к смертям и разрушениям.

"Джо Байден считает эту историю воодушевляющей. Джо Байден сумасшедший. Он опасен, как и люди, которые на него работают", — подвёл итог Карлсон.