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Автор Петр Ермилин

Вассерман заявил, что в июле Украины уже не будет

Политика

Россия блокирует почти все поставки вооружения на Украину с Запада. И, скорее всего, до июля Украина не доживёт. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя заявление советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о вероятности контрнаступления Киева в начале июля этого года.

Вассерман заявил, что в июле Украины уже не будет

Ранее Арестович предположил, что ВСУ могут перейти в контрнаступление при условии накопления достаточного для этого количества западного оружия.

Вассерман в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что Россия уже приняла меры по затруднению поставок, в том числе уничтожив несколько тяговых подстанций железных дорог на западе Украины. Это существенно уменьшило скорость движения по ним составов.

Это замедление облегчает отслеживание, однако непосредственно уничтожать вооружение приходится уже не в пути следования, а после разгрузки, так как вагоны с боеприпасами цепляют к пассажирским поездам, пояснил собеседник издания.

Но, самое главное, по его мнению, то, что Украины в июле уже не будет. В этом политик выразил абсолютную уверенность.

Ранее Вассерман частично согласился со словами Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянулась.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы киев россия украина анатолий вассерман александр лукашенко
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