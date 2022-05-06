Немецкий Spiegel удалил материал с рассказом эвакуированной при помощи ВС РФ с "Азовстали" украинки Натальи Усмановой.
Об этом сообщает газета Junge Welt.
Однако в Spiegel оправдались, что опубликованный ими видеоматериал агентства Reuters имел "выявленные позже несоответствия в содержании" и обещают поместить новую информацию.
"Мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса. Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте", — цитирует РИА Новости пресс-службу Spiegel.
Правда, издание не уточнило, какие несоответствия имеются ввиду. Вместо материала на сайте выложили фото Усмановой около автобуса перед эвакуацией с территории завода в Безыменное Новоазовского района Донецкой области.
Junge Welt уверяет, что удалённый материал с заголовком: "Я думал, что я не выживу" был трёхминутным роликом рассказа женщины. На сайте Reuters есть такой же ролик, но уже обрезанный. Там Усманова рассказывает об обстрелах и тяжёлых условиях в бункере, это сообщает и статья к этому видео.
Но общение с женщиной снимали и другие СМИ, например, РИА Новости. Так, она рассказала, что нацисты ничего не сообщали о гумкоридорах и мирные граждане узнали об этом из радио. Помимо этого, боевики не выпускали с комбината тех, кто порывался уйти.
Усманова подчёркивает в интервью, что Украина после всего для неё как государство больше не существует. Заявление женщины опровергает утверждения Запада, что людей с завода якобы не выпускает РФ.
Похоже, правду "Шпигель" публиковать не желает.
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