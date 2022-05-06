JW: Spiegel удалил запись с честным рассказом эвакуированных с "Азовстали"

Немецкий Spiegel удалил материал с рассказом эвакуированной при помощи ВС РФ с "Азовстали" украинки Натальи Усмановой.

Об этом сообщает газета Junge Welt.

Однако в Spiegel оправдались, что опубликованный ими видеоматериал агентства Reuters имел "выявленные позже несоответствия в содержании" и обещают поместить новую информацию.

"Мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса. Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте", — цитирует РИА Новости пресс-службу Spiegel.

Правда, издание не уточнило, какие несоответствия имеются ввиду. Вместо материала на сайте выложили фото Усмановой около автобуса перед эвакуацией с территории завода в Безыменное Новоазовского района Донецкой области.

Junge Welt уверяет, что удалённый материал с заголовком: "Я думал, что я не выживу" был трёхминутным роликом рассказа женщины. На сайте Reuters есть такой же ролик, но уже обрезанный. Там Усманова рассказывает об обстрелах и тяжёлых условиях в бункере, это сообщает и статья к этому видео.

Но общение с женщиной снимали и другие СМИ, например, РИА Новости. Так, она рассказала, что нацисты ничего не сообщали о гумкоридорах и мирные граждане узнали об этом из радио. Помимо этого, боевики не выпускали с комбината тех, кто порывался уйти.

Усманова подчёркивает в интервью, что Украина после всего для неё как государство больше не существует. Заявление женщины опровергает утверждения Запада, что людей с завода якобы не выпускает РФ.

Похоже, правду "Шпигель" публиковать не желает.