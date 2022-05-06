Российский лидер Владимир Путин выступит на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
"Как я уже сказал, 9 мая Путин примет участие в военном параде, будет его выступление. По традиции после окончания парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", — пояснил Песков.
Ранее политолог и политтехнолог Марат Баширов заявил, что в День Победы Путин, скорее всего, выступит с очень важным заявлением, которое удивит и граждан РФ, и жителей других стран.
"Этот год критический для России, каждую важную дату глава государства использует, чтобы обозначить следующий шаг или этап", — сказал эксперт.
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