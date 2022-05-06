Песков: президент РФ Путин выступит на параде Победы 9 мая

Российский лидер Владимир Путин выступит на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

"Как я уже сказал, 9 мая Путин примет участие в военном параде, будет его выступление. По традиции после окончания парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", — пояснил Песков.

Ранее политолог и политтехнолог Марат Баширов заявил, что в День Победы Путин, скорее всего, выступит с очень важным заявлением, которое удивит и граждан РФ, и жителей других стран.

"Этот год критический для России, каждую важную дату глава государства использует, чтобы обозначить следующий шаг или этап", — сказал эксперт.