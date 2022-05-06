Страны коллективного Запада направили на Украину автомобили скорой помощи в качестве гуманитарной помощи для армии. Директор медицинского учреждения в Черновицкой области Украины подозревается в присвоении пяти машин. Предполагается, что подозреваемый использовал автомобили для оказания платных медицинских услуг.
"Должностное лицо больницы использовало предоставленную для потребностей ВСУ и организациям здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет скорой помощи для личного обогащения", — сообщили в Телеграм-канале прокуратуры.
После прибытия на территорию Украины машины зарегистрировали на благотворительную организацию, руководителем которой является всё тот же директор больницы.
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