Беглый депутат Пономарёв из США публикует инструкции по совершению терактов в РФ

Беглый депутат ГД РФ Илья Пономарёв, находясь в США, выкладывает инструкции по совершению терактов в России.

В инструкции "Железнодорожный протест" сказано, как и когда проводить теракты на ж/д.

Однако, как к такой деятельности относятся его американские партнёры по бизнесу? А может там призывать к террорстическим актам в других странах считается нормой?

Остались ли у Пономарёва какие-нибудь активы в РФ? Если да — не следует ли исправить данный факт?

И главный вопрос — заслуживает ли беглый парламентарий объявления в международный розыск по статье 205.2 УК РФ "призыв к терроризму"?

Напомним, Пономарёв был депутатом Госдумы РФс 2007 по 2016 гг. В 2014 году, будучи депутатом "Справедливой России”, он единственный проголосовал против присоединения полуострова Крым к Российской Федерации. За что лидер "СР" Сергей Миронов потребовал сдать мандат. В 2016 году ГД и вовсе лишила его полномочий за систематические прогулы заседаний.

Любовь к Украине у Пономарёва проснулась неожиданно, когда на него было заведено дело о миллионных хищениях из фонда "Сколково”. А через полмесяца после снятия с него неприкосновенности, Пономарёв получил вид на временное проживание на Украине. Весной 2019 года Порошенко подписал указ о предоставлении экс-депутату украинского гражданства.