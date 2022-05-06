The Guardian: Кисида заговорил о конфликте в Азии по украинскому сценарию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключает начала нового вооружённого конфликта на Дальнем Востоке "по украинскому сценарию" в том случае, если "демократические державы не будут противостоять автократическим". Британский премьер Борис Джонсон согласился с мнением коллеги и отметил, что украинский конфликт может повториться на территории Восточной Азии.

"Завтра Украиной может стать Восточная Азия", — цитирует слова японского премьера во время визита в Лондон издание The Guardian.

Кисида резко высказался по поводу военной спецоперации российской армии на Украине и отметил, что украинский конфликт является проблемой не только европейских стран.