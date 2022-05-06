Берлин намерен сократить свою зависимость от российских энергоресурсов. В Германии началось строительство терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), который послужит заменой российскому топливу.
"Германия начала строительство своего первого терминала для импорта сжиженного природного газа из США и Ближнего Востока", — сообщает The Times.
В Германии нет собственных объектов инфраструктуры для поставки СПГ, поэтому заменить российский газ, который проходит по трубопроводу, довольно проблематично. Однако Берлине полагают, что в 2024 году Германия откажется от импорта российского топлива на 90%.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что эмбарго на поставки российского газа может привести к экономическому кризису в Европе и потере миллионов рабочих мест.
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