Генпрокуратура Украины вызвала на допрос в Киев Володина, Медведева и Шойгу

Офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос российских политиков и представителей военных ведомств. Согласно информации, повестки, когда должны явиться граждане России в Киев, датированы 16, 17 и 18 мая.

Так, на официальном сайте Генпрокуратуры Незалежной опубликованы повестки на имя:

спикера Госдумы Вячеслава Володина ,

, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ,

, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева ,

, министр обороны Сергея Шойгу ,

, директора ФСБ Александра Бортникова ,

, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина ,

, министра внутренних дел Владимира Колокольцева ,

, главы Росгвардии Виктора Золотова ,

, полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

Согласно информации, все из вышеперечисленных российских представителей должны явиться в офис к генпрокурору 16, 17 и 18 мая в Киев.