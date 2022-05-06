Офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос российских политиков и представителей военных ведомств. Согласно информации, повестки, когда должны явиться граждане России в Киев, датированы 16, 17 и 18 мая.
Так, на официальном сайте Генпрокуратуры Незалежной опубликованы повестки на имя:
Согласно информации, все из вышеперечисленных российских представителей должны явиться в офис к генпрокурору 16, 17 и 18 мая в Киев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.