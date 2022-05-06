Небензя: Запад делает из Украины плацдарм для битвы с Россией

Страны Запада, накачивая Украину оружием, сооружают там плацдарм для битвы с РФ. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель России Василий Небензя.

А США, больше всего заинтересованные в том, чтобы российская спецоперация на Украине продолжалась дольше, передали киевскому режиму целые арсеналы.

"Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали всё для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад — политически, идеологически. А сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями", — сообщил Небензя.

Так, ВСУ получили от американцев 5 тысяч ПЗРК Starstreak, 1400 ПЗРК "Стингер", 50 млн патронов, свыше ста барражирующих дронов-камикадзе Switchblade и т. д.

Великобритания, Чехия, Словакия, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды тоже очень стараются вооружить Украину. В числе "спонсоров" украинских боевиков даже "прибалтийцы" и, конечно же, Польша.

Аналитики считают, что пользу эта "помощь" не принесёт. Подавляющее большинство бронетехники, ПТРК и ПЗРК — либо готово к списанию, либо вообще не работает.