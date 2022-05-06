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Автор Петр Ермилин

Илья Кива: переломный момент в Донбассе может наступить в середине мая

Политика

Сдача в плен бойцов ВСУ будет носить в ближайшее время массовый характер при условии, что группировка в Донбассе не получит снабжения. И к середине мая можно будет говорить о переломе в ситуации. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива.

Илья Кива: переломный момент в Донбассе может наступить в середине мая

Политик заметил, что ВСУ уже просто становится нечем воевать, боеприпасы выдают по лимиту, а топлива почти нет. При этом потери становятся критическими, а восполнить их стараются силами территориальных оборон, то есть фактически гражданскими.

По словам политика, бойцы деморализованы и отказываются выполнять приказы командования. Похожая ситуация сложилась под Харьковом и Николаевом, добавил Кива.

Важно не допустить поставки топлива и боеприпасов из Европы. И в этом случае ориентировочно уже к 15 мая можно будет говорить о переломном моменте, который начнёт отсчёт капитуляции украинского режима, полагает бывший депутат.

Ранее, 3 мая, военнослужащие 1-го Винницкого стрелкового батальона записали видеообращение, в котором пожаловались на обман со стороны командования и скудное обеспечение. Бойцы ВСУ пояснили, что их бросили на переднюю линию обороны, выдав гнилые бронежилеты, по одному автомату и по две гранаты на человека.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы всу россия донбасс харьков
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