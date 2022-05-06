EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Вассерман высказался о втором этапе спецоперации: согласен с Кадыровым

Политика

Проведение второго этапа спецоперации на всей территории Украины неизбежно, вопрос только в том, в какой момент его нужно начинать. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, комментируя предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Вассерман высказался о втором этапе спецоперации: согласен с Кадыровым

Политик напомнил, что самая большая и самая подготовленная часть армии Украины находится сейчас в Донбассе. И если уйти в области страны, оставив эту группировку за спиной, она может в какой-то момент "изрядно напакостить", прежде чем её ликвидируют, считает он.

"Поэтому я согласен с Рамзаном Ахматовичем, так сказать, стратегически, но не знаю, возможно ли это в данный момент тактически", — заключил депутат.

Вассерман также отчасти согласился со словами Александра Лукашенко, который высказал мнение, что спецоперация России на Украине затянулась.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс рамзан кадыров анатолий вассерман александр лукашенко
Sberbank
Новости
Безпалько: Россия будет проводить СВО до выхода на западные границы Украины
GT: США путём конфликтов и манипуляций с долларом хотят спасти свою экономику
Ренкас: Варшава не готова передать Киеву свои истребители МиГ-29
Welt: ФРГ так и не нашла Украине обещанные снаряды для тяжёлого вооружения
Володин: Европейское единство терпит крах
17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"
Посол Казахстана призвал избавиться от "колониальной России" и получил выговор
Матвиенко: агрессивные намерения в отношении РФ не останутся без последствий
Украинские боевики угрожают Херсону залпами гаубиц НАТО
Вассерман высказался о втором этапе спецоперации: согласен с Кадыровым
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Посол Казахстана призвал избавиться от "колониальной России" и получил выговор
Матвиенко: агрессивные намерения в отношении РФ не останутся без последствий
Украинские боевики угрожают Херсону залпами гаубиц НАТО
Вассерман высказался о втором этапе спецоперации: согласен с Кадыровым
Аналитики ISW не подтвердили данные о контрнаступлении ВСУ под Харьковом
Президент Мексики: США финансируют конфликт на Украине, игнорируя соседей
Индия и Нидерланды разругались из-за резолюций ООН по Украине: "Уважайте Устав"
Кулеба: "НАТО уважает Украину, потому что сам не решился надрать задницу России"
ВС РФ продвигаются в город Попасная, боевые действия в районе усилились
Энергетик Белогорьев: в мае Европа взрывными темпами закупала российский газ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников