Вассерман высказался о втором этапе спецоперации: согласен с Кадыровым

Проведение второго этапа спецоперации на всей территории Украины неизбежно, вопрос только в том, в какой момент его нужно начинать. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, комментируя предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Политик напомнил, что самая большая и самая подготовленная часть армии Украины находится сейчас в Донбассе. И если уйти в области страны, оставив эту группировку за спиной, она может в какой-то момент "изрядно напакостить", прежде чем её ликвидируют, считает он.

"Поэтому я согласен с Рамзаном Ахматовичем, так сказать, стратегически, но не знаю, возможно ли это в данный момент тактически", — заключил депутат.

Вассерман также отчасти согласился со словами Александра Лукашенко, который высказал мнение, что спецоперация России на Украине затянулась.