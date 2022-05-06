Bloomberg: ЕС предложил внести в список санкций олимпийскую чемпионку Кабаеву

Европейский союз предлагает внести в список санкций олимпийскую чемпионку из России Алину Кабаеву.

Это сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа и своих инсайдеров.

Европа полагает, что холдинг Национальная Медиагруппа, который и возглавляет Кабаева, владеет долями почти во всех главных СМИ РФ, и распространяет государственную пропаганду.

Подчёркивается, что список может измениться после его утверждения всеми странами Евросоюза, как того требуют правила. Представители ЕС в пятницу, 6 мая, встретятся для обсуждения очередного, шестого пакета санкций, который кроме расширения персоналий предполагает принятия введения нефтяного эмбарго.

Несколько западных стран ввели уже несколько пакетов антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин сказал, что попытка ослабить РФ — это долгосрочная западная стратегия, а санкции ударили по всей мировой экономике. Главная цель Запада — ухудшить жизни миллионов людей, добавил Путин.