США обвиняет РФ за наличие химоружия, сохранив собственный арсенал

Посольство России в Вашингтоне раскритиковало власти США за "одиозные обвинения" российской стороны в якобы возможном использовании химического оружия на Украине. Как подчеркнули в дипмиссии, Америка до сих пор не уничтожила свой арсенал в отличие от Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что согласно Конвенции о запрещении химоружия, российская сторона исполнила требования, а США, хотя и являются страной-участницей договора, сохранили запасы.

"Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", — заявили в дипмиссии.

Посольство призвало власти США немедленно исполнить требования Конвенции и уничтожить запасы химического оружия, а не обвинять бездоказательно Россию.