Посольство России в Вашингтоне раскритиковало власти США за "одиозные обвинения" российской стороны в якобы возможном использовании химического оружия на Украине. Как подчеркнули в дипмиссии, Америка до сих пор не уничтожила свой арсенал в отличие от Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что согласно Конвенции о запрещении химоружия, российская сторона исполнила требования, а США, хотя и являются страной-участницей договора, сохранили запасы.
"Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации", — заявили в дипмиссии.
Посольство призвало власти США немедленно исполнить требования Конвенции и уничтожить запасы химического оружия, а не обвинять бездоказательно Россию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.