Небензя о заморозке активов РФ: грабёж в лучших традициях Дикого Запада

Заморозка и "захват" активов российских граждан за рубежом — не что иное, как откровенный грабёж и беспредел, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

По его словам, ни о каком соблюдении международного права не может идти и речи. Как подчеркнул постпред, под санкции попали россияне, которые не имеют никакого отношения к спецоперации на Украине.

"Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада… О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабёж", — пояснил Небензя.

Он подчеркнул, что на данный момент сумма замороженных российских активов составляет более 300 миллиардов долларов. Не считая санкций и отъёма частной собственности.