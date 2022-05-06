Заморозка и "захват" активов российских граждан за рубежом — не что иное, как откровенный грабёж и беспредел, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
По его словам, ни о каком соблюдении международного права не может идти и речи. Как подчеркнул постпред, под санкции попали россияне, которые не имеют никакого отношения к спецоперации на Украине.
"Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада… О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабёж", — пояснил Небензя.
Он подчеркнул, что на данный момент сумма замороженных российских активов составляет более 300 миллиардов долларов. Не считая санкций и отъёма частной собственности.
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