Политолог Маркелов: санкции не помогут России договориться с Украиной

Антироссийские санкции не помогут договориться Москве и Киеву. Такое мнение высказал в беседе Pravda.Ru политический советник, политтехнолог Сергей Маркелов, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что только Украина может вести переговоры с Россией по снятию санкций.

Маркелов заявил, что у Запада есть некое представление о том, как устроена экономика РФ, поэтому, по их мнению, именно санкции должны были сломить российское государство. Но на деле всё оказалось иначе. Власти России были готовы к санкциям и обезопасили своих граждан.

По мнению Маркелова, Запад ошибочно полагал, что применив к РФ санкции, которые должны были напрямую ударить и по гражданам России, вынудят народ восстать и тогда властям пришлось бы идти на поводу у Запада.

"На Западе думали, что простые люди в России, как если бы это было на Западе, обеднели бы, пошли бы по миру, вышли бы на улицы с голодными бунтами и начали бы сносить и заставлять Путина делать то, что нужно Западу. Такая диковинная история, такая диковинная логика", — сказал Маркелов.

Политтехнолог подчеркнул, что такого эффекта Западу добиться не удалось, потому что они не знают Россию изнутри. Он добавил, что даже россияне не знают до конца свою страну, хотя живут в ней.

"Мы сами ещё не до конца знаем свою страну, хотя живем в ней. А тут ещё какие-то ребята со стороны посмотрели, говорят, что мы знаем, как вы живете", — заявил политтехнолог.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern заявил, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной

"Мы сможем и собираемся отменять наши санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, в Кремле многие этого ещё не осознали. Для России это имеет разрушительные последствия", — сказал он.