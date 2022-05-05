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Автор Мария Карева

Конрад Ренкас: Вашингтон ставит крест на Зеленском и Киеве

Политика

В Службе внешней разведки России сообщили, что Польша готовится ввести свои войска на территорию Западной Украины, якобы защищая регион от "российской агрессии". Варшава опровергла эту информацию, отметив, что в течение всего месяца на севере и востоке страны будут проходить масштабные военные манёвры.

Конрад Ренкас: Вашингтон ставит крест на Зеленском и Киеве

По мнению польского политолога Конрада Ренкаса, Вашингтон пытается разграничить сферы влияния на территории Восточной Европы. Эксперт убеждён, что Украина в её нынешнем виде США уже не интересна.

"Америка хочет быть готовой разделить своё влияние на Украине с Россией, поэтому уже ставит крест на Зеленском (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) и Киеве, пытаясь провести новую демаркационную линию по, образно говоря, Збручу", — сказал Ренкас в интервью "Украина.ру".

Польский аналитик не исключает, что аналогичная ситуация может возникнуть в Молдавии и Приднестровье. Ренкас полагает, что румынская армия, которая находится под пристальным вниманием США, намерена занять эти республики, чтобы они оказались в сфере влияния Вашингтона, а не Москвы.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша польша молдавия конрад ренкас приднестровье
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