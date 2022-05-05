Украина ввела санкции против стриптизёра Тарзана, Петросяна и Ольги Бузовой

Нацагентство по предотвращению коррупции Незалежной подготовило новые списки из физлиц и компаний из РФ, поддерживающих спецоперацию на Украине.

Среди 3423 физических лиц, в частности, певица Полина Гагарина, стриптизёр Тарзан, юморист Евгений Петросян и даже Ольга Бузова.

Это уже восьмой перечень кандидатов на международные санкции, который Агентство направило в Офис генпрокурора и МИД Украины.

В новом санкционном листе, среди 545 компаний значатся и "компании, производящие и поставляющие вооружение для российской армии".

Плюс здесь члены семей депутатов ГД РФ и членов Совфеда РФ, бизнесмены, принадлежащие им компании и члены их семей, лидеры общественных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодежи, главы территориальных органов власти, представители духовенства, поддерживающие СВО, медиакомпании и их руководители.

Среди попавших под санкции — духовник Владимира Путина митрополит Тихон, певцы Анна Нетребко, Николай Расторгуев, Анна Семенович, Жасмин, Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, стриптизёр Тарзан (Сергей Глушко), юморист Евгений Петросян и даже светская львица Ольга Бузова.

Под украинскими санкциями теперь и медиакомпании — Первый канал, Царьград, НТВ. Россия-24, РТР-Планета, международные российские телевизионные каналы RT в ФРГ, Франции и Испании и белорусский телеканал Беларусь24.