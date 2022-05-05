Марков: за судьбу Шария начнётся большая борьба после задержания в Испании

Служба безопасности Украины сообщила, что блогера Анатолия Шария задержали в Испании по подозрению в госизмене. Политический эксперт Сергей Марков прокомментировал задержание журналиста и подчеркнул, что теперь за судьбу блогера начнётся серьёзная борьба.

Запрос на арест журналиста поступил из Киева, однако Испания может отказаться передавать Шария спецслужбе Украины. Марков считает, что европейские чиновники не готовы принимать участие в пытках блогера, поскольку в случае передачи жизнь журналиста окажется под угрозой.

"Нынешний киевский режим откровенно террористический. Выдавать его такому режиму — это преступление", — заметил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".

Кроме того, Шарий может воспользоваться своими европейскими связями для предотвращения экстрадиции на Украину.