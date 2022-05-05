Зеленский попросил у США ракеты для "спасения Африки от голода"

Владимир Зеленский послал делегацию в США, чтобы попросить Белый дом дать Украине противокорабельные ракеты. Поставки оружия президент Украины прикрыл благовидным предлогом.

Украинские власти надеются, что одобренная парламентом США программа ленд-лиза позволит Киеву получать любое американское вооружение. Сейчас Зеленский просит у Вашингтона противокорабельные ракеты Harpoon или подобные.

Оружие, по словам украинской делегации, нужно Киеву исключительно из гуманитарных сообщений. От морских экспортных поставок страдает не только украинская экономика, но и другие регионы, в том числе Африка и Ближний Восток.

На складах морских портов Украины сейчас находится 12 млн. тонн продовольствия, которое невозможно доставить покупателям. Чтобы защитить торговые корабли в Чёрном море от российского флота и "спасти Африку от голода", Зеленский и просит противокорабельные ракеты.

Украинский президент, вероятно, забыл, что опасаясь российских десантных кораблей ВСУ высыпали в море возле Одессы огромное количество морских мин. Многие из них сорвались с якоря и свободно перемещаются по морской акватории, что представляет серьёзную опасность для украинских сухогрузов.