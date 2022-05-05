Лейрос: западные СМИ умалчивают цели Польши в отношении Украины

Страны коллективного Запада продолжают выдвигать обвинения в адрес Москвы, якобы Россия намерена аннексировать какую-либо часть Украины. Однако, по мнению бразильского политолога Лукаса Лейроса, украинскому руководству необходимо внимательнее присмотреться к своему западному соседу — Польше.

Служба внешней разведки РФ сообщила, что Варшава рассматривает ввод миротворческих сил на территорию Украины. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин отметил, что Польша планирует использовать в качестве аргумента защиту польского населения от "российской агрессии", после чего регион окажется под военным контролем поляков. Польша опровергла заявления России.

"Варшава не предложила более подробной информации о том, каковы будут реальные стратегические цели Польши с возможной "миротворческой операцией", лишь продолжив уже известную западную речь об "информационной войне” и "распространении фейковых новостей" со стороны России", — отмечает Лейрос в издании InfoBrics.

Политолог убеждён, что Польша действительно имеет личные интересы в отношении ввода войск. Более того, Польша является членом Североатлантического альяса. После предполагаемой аннексии новых регионов Варшава получит стратегическое преимущество в военно-политическом блоке.

"В разгар конфликтов и напряженности Польша при поддержке НАТО хочет вернуть эти территории, что имело бы большое геостратегическое значение для военного блока", — утверждает Лейрос.

Эксперт не исключает, что альянс рассматривает вариант с вторжением армии на Украину, поскольку западная пресса никак не прокомментировала данные российской разведки. Лейрос полагает, что журналистам запретили обсуждать предполагаемый распад Украины с участием члена НАТО.