Пользователи Reddit: Запад совершит суицид, пытаясь "наказать" Китай

Автор британского издания задался вопросом "Сможет ли Запад наказать Китай так же, как Россию?". Эксперт сделал вывод, что США и их союзники имеют все необходимые возможности для этого. Однако пользователи портала Reddit не согласны с мнением журналиста The Economist. Пользователи форума заявили, что такая перспектива довольно сомнительна.

Один из комментаторов отметил, что даже Израиль начал приобретать юани. По его мнению, евро и доллару пришёл конец. Пользователь под ником Picapica7 подчёркивает, что тот беспредел, который Вашингтон затеял в отношении Москвы, серьёзно подорвал авторитет США. Если такой же манёвр произойдет и против Пекина, то "доллару будет крышка".

"Санкции против России уже аукнулись — причем сильнее, чем ожидалось. А попробуй они то же самое против Китая, будет еще хуже. Едва ли западные державы выживут, отрезав от себя Китай", — пишет Addfwyn.