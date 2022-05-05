В Екатеринбурге полиция задержала пикетчицу, которая зашила себе рот нитками

В Екатеринбурге задержана пикетчица Надежда Сайфутдинова, зашившая себе рот.

Напомним, она стояла с плакатом против военной специальной операции на Украине.

"Рот реально зашит иглой и нитками. В отдел вызвали скорую, чтобы осмотреть повреждение и удалить нитки. Я его сама зашила", — рассказала женщина правозащитникам.

Сайфутдинову доставили в отдел правоохранительных органов и вызвали бригаду "скорой", чтобы осмотреть женщину и снять нитки, которыми был зашит её рот. Также в отделение полиции прибыл адвокат.

Как утверждает юрист, Надежда Сайфутдинова отправлена в травмпункт и на медосвидетельствование к психиатру.