Служба безопасности Украины (СБУ) является государственной машиной по внедрению во все слои общества неонацистской идеологии. Такое мнение высказал бывший политзаключенный, политический аналитик Алексей Самойлов.
Эксперт заявил в интервью Украине.ру, что сотрудники СБУ обучались западными спецслужбами: канадскими, американскими и сейчас британскими.
Самойлов считает, что это креативный механизм реализации по внедрению и по обеспечению господства неонацистской идеологии в обществе. Термин, может быть, не совсем подходящий, но пока другого не придумали, заметил политолог.
По его словам, базовой составляющей всего украинского общества сегодня является жестокость, а поэтому наивно полагать, что какие-то его представители менее кровожадные, чем другие.
Так, нельзя питать иллюзий, что ВСУ — это одно, а нацбатальоны — другое, хотя это может быть верным с точки зрения пропаганды, заключил собеседник издания.
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