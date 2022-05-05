Политолог Самойлов: главная цель работы СБУ — внедрение нацистской идеологии

Служба безопасности Украины (СБУ) является государственной машиной по внедрению во все слои общества неонацистской идеологии. Такое мнение высказал бывший политзаключенный, политический аналитик Алексей Самойлов.

Эксперт заявил в интервью Украине.ру, что сотрудники СБУ обучались западными спецслужбами: канадскими, американскими и сейчас британскими.

Самойлов считает, что это креативный механизм реализации по внедрению и по обеспечению господства неонацистской идеологии в обществе. Термин, может быть, не совсем подходящий, но пока другого не придумали, заметил политолог.

По его словам, базовой составляющей всего украинского общества сегодня является жестокость, а поэтому наивно полагать, что какие-то его представители менее кровожадные, чем другие.

Так, нельзя питать иллюзий, что ВСУ — это одно, а нацбатальоны — другое, хотя это может быть верным с точки зрения пропаганды, заключил собеседник издания.