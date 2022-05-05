Захарова: Киеву пора признать новые территориальные реалии Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине уже сформировались "территориальные реалии", которые должны признать и Киев, и другие страны, поскольку реалии эти являются плодом "политики самих киевских властей, пришедших к власти в результате неонацистского переворота в 2014 году".

"Крым вернулся в состав России, а Донецк и Луганск стали независимыми государствами. Мы должны уважать легитимный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН", — констатировала Захарова в интервью испанской газете ABC.

Напомним, в настоящее время мировые СМИ обсуждают необъявленное намерение Польши аннексировать часть территорий Западной Украины. Но осуждений в адрес властей почему-то не слышно.