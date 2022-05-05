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Автор Ольга Лебедева

Захарова: Киеву пора признать новые территориальные реалии Украины

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине уже сформировались "территориальные реалии", которые должны признать и Киев, и другие страны, поскольку реалии эти являются плодом "политики самих киевских властей, пришедших к власти в результате неонацистского переворота в 2014 году".

"Крым вернулся в состав России, а Донецк и Луганск стали независимыми государствами. Мы должны уважать легитимный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН", — констатировала Захарова в интервью испанской газете ABC.

Напомним, в настоящее время мировые СМИ обсуждают необъявленное намерение Польши аннексировать часть территорий Западной Украины. Но осуждений в адрес властей почему-то не слышно.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
украина мид россии мария захарова
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