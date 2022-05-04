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Автор Елена Былкина

Захарова предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что после вступления в НАТО Финляндия и Швеция превратятся в "пространство противостояния" Севороатлантического альянса с Россией.

Захарова предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Мария Захарова предостерегла страны, расположенные на Скандинавском полуострове, от вступления в военно-политический блок.

"В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений", — объяснила Захарова.

Дипломат рассказала, что Россия обсуждала вопрос НАТО с финскими и шведскими партнерами. Правительство РФ убеждено, что США "подтягивают скандинавов к мероприятиям альянса".

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на саммите, который вскоре состоится в Мадриде.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы швеция хорватия финляндия мария захарова зоран миланович
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