Захарова предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что после вступления в НАТО Финляндия и Швеция превратятся в "пространство противостояния" Севороатлантического альянса с Россией.

Мария Захарова предостерегла страны, расположенные на Скандинавском полуострове, от вступления в военно-политический блок.

"В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений", — объяснила Захарова.

Дипломат рассказала, что Россия обсуждала вопрос НАТО с финскими и шведскими партнерами. Правительство РФ убеждено, что США "подтягивают скандинавов к мероприятиям альянса".

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на саммите, который вскоре состоится в Мадриде.