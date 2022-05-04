Сатановский: США ожидает столкновение с Китаем по украинскому сценарию

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация на Украине не является конфликтом между США и Россией. Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал высказывание Томас-Гринфилд и отметил, что дипломат вряд ли верит в свои же слова.

Ранее президент США Джо Байден назвал поставки вооружения на Украину "оберегом" страны от начала третьей мировой войны. Сатановский убеждён, что в реальности дела обстоят иначе.

"Нет ничего, что приближало бы Америку к третьей мировой войне больше, чем курс, взятый на вооружение действующей американской администрацией в отношении Украины. Причём это касается именно непосредственного столкновения Соединенных Штатов с Россией", — объяснил Сатановский в своём Телеграм-канале.

Аналитик отметил, что столкновение Вашингтона и Пекина ещё впереди. Однако место Украины там займёт Тайвань. Политолог уверен в том, что конфликт на Украине является прямым столкновением Вашингтона, Североатлантического альянса и Москвы.