SG: Минобороны Японии описало сценарий "вторжения" ВС РФ на Хоккайдо

В Минобороны Японии заявили, что решающая битва с Россией на острове Хоккайдо неизбежно произойдёт. Японский генерал Юки Ямасита признался, что опасается российского "вторжения". Он напоминает, что Россия уже внесла Японию в список недружественных стран, и теперь неизвестно, как будет поступать президент Владимир Путин в отношении Токио.

Юки Ямасита подчёркивает, что к вооружённому конфликту необходимо начать готовиться уже сейчас. Генерал полагает, что в случае ухудшения российско-японских отношений город Асахикава станет линией фронта.

"В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией. При дальнейшем усилении градуса этого противостояния важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока", — отметил генерал в беседе с Shukan Gendai.