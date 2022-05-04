В Минобороны Японии заявили, что решающая битва с Россией на острове Хоккайдо неизбежно произойдёт. Японский генерал Юки Ямасита признался, что опасается российского "вторжения". Он напоминает, что Россия уже внесла Японию в список недружественных стран, и теперь неизвестно, как будет поступать президент Владимир Путин в отношении Токио.
Юки Ямасита подчёркивает, что к вооружённому конфликту необходимо начать готовиться уже сейчас. Генерал полагает, что в случае ухудшения российско-японских отношений город Асахикава станет линией фронта.
"В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией. При дальнейшем усилении градуса этого противостояния важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока", — отметил генерал в беседе с Shukan Gendai.
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