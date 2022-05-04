Навальнисты*** раскручивают нацистский миф о "русской армии насильников

Пособники нацитов сегодня раскручивают миф о "русской армии насильников". Особенно рьяно и подло эту задачу отрабатывает Любовь Соболь*.

С начала СВО она с ухмылкой рассказывает о "преступлениях" ВС РФ.

Ежедневно бывшая "адвокатша" из ФБК** транслирует мерзкие вбросы о российских солдатах. Несёт чушь про "групповые изнасилования детей", про дефицит на Украине медпрепаратов по прерыванию беременности.

Цели у осевшей за границей свиты Алексея Навального*** — информвойна против России.

К раскрутке русофобии подключилось и движение "Весна". Провокаторы собирают деньги для "изнасилованных украинцев". Средства поступают на счет фонда BYSOL. Примечательно, что этот литовский фонд собирает "донаты" и для наёмников-белорусов, примкнувших к боевикам.

Тренд про "насильников" упорно внедряют и "экс-эховцы". Фельгенгауэр между пасквилями желает российским бойцам смерти.

Современные русофобы, переписывая ложь нацистов времён Великой Отечественной, остаются верны традициям геббельсовской пропаганды.

*Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и ужесточил наказание Любови Соболь. По некоторым данным Соболь сейчас находится за границей.

** - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована.

*** - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.