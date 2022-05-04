Кива: украинская история близится к развязке

Новые заявления, которые выдвигают президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, относительно мирных переговоров с Россией, говорят о приближающейся развязке истории. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива.

Он считает, что сейчас началась реализация плана создания "Прозападной Украины". И поэтому переговоры Зеленскому больше не нужны. А нужны для оправдания нового плана как раз максимальные жертвы и ожесточённые боевые действия.

Сохранность жизней и прекращение боев на востоке и юге киевские власти больше не интересуют, а в последствие и в центре страны, они их уже списали, как и Киев, полагает бывший депутат.

Он добавил, что Украину сейчас просто стирают, нанося максимальный ущерб инфраструктуре городов и промышленным объектам, которые перейдут затем под контроль России, и отправляя на убой силы ВСУ. Делается это в интересах Запада, а также для затягивания времени.

Ускорить финал истории и достичь соглашения можно, усилив удары по областям, которые окажутся в зоне влияния Запада.

"Подсказка стратегам: нанесение максимальных ударов по западным областям Украины, по будущей польской территории и Евросоюза, вынудит Запад идти на компромисс. Им на восток Украины плевать, а за своё они начнут торговаться! История подходит к развязке!" — высказал свою точку зрения Кива.

Ранее политолог Баширов увидел признаки какого-то очень важного события, которое должно вскоре случиться на Украине.