Сатановский: слова Байдена о предотвращении Третьей мировой — редкая глупость

Заявление представителя США в ООН о том, что происходящее на Украине не является войной между Россией и США — очень интересное. А слова президента Джозефа Байдена — вообще редкая глупость. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт задал вопрос, верит сама американский представитель в ООН в это, как и полагается госчиновнику высокого уровня или дурью мается и ваньку валяет? Уж очень убедительно врёт "тётенька", заметил он.

Аналитик также напомнил о заявлении Байдена, который, выступая перед представителями американского ВПК, сказал, что отправками оружия на Украину США оберегают самих себя от Третьей мировой войны.

По мнению Сатановского, это заявление также потрясающее. Причём не только из-за его редкой глупости, но и из-за незамутнённой ничем самоуверенности, с которой оно сделано.

"Нет ничего, что приближало бы Америку к Третьей мировой войне больше, чем курс, взятый на вооружение действующей американской администрацией в отношении Украины. Причём это касается именно непосредственного столкновения Соединённых Штатов с Россией", — объяснил политолог.

Он добавил, что у США ещё, вероятно, впереди война с Китаем, где в роли Украины выступит Тайвань.