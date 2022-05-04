Баширов: какое-то большое событие на Украине может стать реальным

Вполне вероятно, что вскоре произойдёт какое-то очень важное событие, связанное с Украиной. Об этом можно судить по ряду косвенных признаков, считает российский политический аналитик Марат Баширов.

Эксперт пришёл к интересному заключению, сопоставив три новости, которые появились в течение короткого промежутка времени.

Так, 3 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию "в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса". А уже сегодня в ВС Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования.

Кроме того, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник призвал начать вторую фазу спецоперации, напомнил политолог, а журналист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь.

Учитывая эти обстоятельства, можно спрогнозировать, что очень скоро некое "событие XXXL" может стать реальным, заключил Баширов.