По мнению польского политолога Конрада Ренкаса, Варшава не вернёт потраченные на военную помощь для Киева средства. Страны коллективного Запада осознают, что Россия добьётся всех целей в ходе военной спецоперации. Ни Вашингтон, ни Лондон не смогут возместить Варшаве убытки.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что польская военная помощь Киеву превысила 7 млрд злотых (около 1,5 млрд евро. — Прим. ред.). Рэнкас отмечает, что США и Британия пытаются подбодрить Польшу тем, что расходы будут компенсированы после победы Украины.
"Интересы Запада на этот раз не сводятся к "восстановлению", то есть дальнейшему разграблению Украины, — поскольку и в Вашингтоне, и в Лондоне знают, что Россия добьется предполагаемых целей своей операции", — сказал Ренкас в интервью "Украина.ру".
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