Конрад Рэнкас: Варшава не вернёт потраченные на Киев средства

По мнению польского политолога Конрада Ренкаса, Варшава не вернёт потраченные на военную помощь для Киева средства. Страны коллективного Запада осознают, что Россия добьётся всех целей в ходе военной спецоперации. Ни Вашингтон, ни Лондон не смогут возместить Варшаве убытки.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что польская военная помощь Киеву превысила 7 млрд злотых (около 1,5 млрд евро. — Прим. ред.). Рэнкас отмечает, что США и Британия пытаются подбодрить Польшу тем, что расходы будут компенсированы после победы Украины.

"Интересы Запада на этот раз не сводятся к "восстановлению", то есть дальнейшему разграблению Украины, — поскольку и в Вашингтоне, и в Лондоне знают, что Россия добьется предполагаемых целей своей операции", — сказал Ренкас в интервью "Украина.ру".