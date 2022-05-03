Ищенко: Украина может послать ракеты по Воронежу, Ростову и Брянску

Запад поставляет на Украину всё новые партии вооружения. Пока оно используется для ведения боевых действий против российской армии в Донбассе и других направлениях.

Однако всё чаще происходят теракты и диверсии в приграничных с Украиной областях России: Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской. Чего ожидать от террористического государства, если у него окажется оружие способное поразить цели в глубине российской территории?

Если в распоряжении Киева окажутся дальнобойные ракеты, в первую очередь они будут запущены по Ростову-на-Дону, Воронежу, Брянску и другим городам. Такое мнение высказал политический обозреватель Ростислав Ищенко на канале Украина.ру.

Эксперт считает, что по Севастополю Украина ракеты посылать не будет, а по другим городам может, показав, таким образом, что территория России находится в пределах её досягаемости.

До Москвы же, если что-то и может долететь, то лишь по случайности, считает, аналитик.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведёт боевых действий на территории России.