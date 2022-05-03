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Автор Юлия Миленина

Глава РФ Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран

Политика

Российский президент Владимир Путин во вторник, 3 мая, подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Глава РФ Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сказано, что органам государственной власти и местного самоуправления, организациям и физическим лицам запрещается проводить следующие процедуры:

  • Совершать сделки с юридическими и физическими лицами, находящимися под ответными санкциями РФ;
  • Исполнять перед ними обязательства по совершённым сделкам;
  • Вывозить из страны сырьё и продукцию в пользу таких лиц.

Путин поручил Правительству РФ в десятидневный срок утвердить перечень лиц, которые попали под санкции.

"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им специальных экономических мер", — сказано в документе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин экономика россии
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