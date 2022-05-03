Глава РФ Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран

Российский президент Владимир Путин во вторник, 3 мая, подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сказано, что органам государственной власти и местного самоуправления, организациям и физическим лицам запрещается проводить следующие процедуры:

Совершать сделки с юридическими и физическими лицами, находящимися под ответными санкциями РФ;

Исполнять перед ними обязательства по совершённым сделкам;

Вывозить из страны сырьё и продукцию в пользу таких лиц.

Путин поручил Правительству РФ в десятидневный срок утвердить перечень лиц, которые попали под санкции.

"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им специальных экономических мер", — сказано в документе.