Российский президент Владимир Путин во вторник, 3 мая, подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сказано, что органам государственной власти и местного самоуправления, организациям и физическим лицам запрещается проводить следующие процедуры:
Путин поручил Правительству РФ в десятидневный срок утвердить перечень лиц, которые попали под санкции.
"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им специальных экономических мер", — сказано в документе.
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