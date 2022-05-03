Глава граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг данные о том, что он вместе с семьёй уехал из России.
Губернатор отметил, что не покидал регион. Во вторник, 3 мая, его семья посетит Яковлевский марафон "в полном составе". Гладков поделился, что к нему в гости приехала дочь с мужем и внучкой.
"Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной", — сказал глава Белгородской области.
Он также порекомендовал россиянам провести день вместе с родственниками, заняться спортом и хорошо отдохнуть перед началом рабочей недели.
28 апреля стало известно, что российская система противовоздушной обороны перехватила в небе над Белгородской областью ракету, которая летела со стороны Украины.
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