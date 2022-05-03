Глава Белгородской области Гладков опроверг данные об отъезде с семьёй из РФ

Глава граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг данные о том, что он вместе с семьёй уехал из России.

Губернатор отметил, что не покидал регион. Во вторник, 3 мая, его семья посетит Яковлевский марафон "в полном составе". Гладков поделился, что к нему в гости приехала дочь с мужем и внучкой.

"Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной", — сказал глава Белгородской области.

Он также порекомендовал россиянам провести день вместе с родственниками, заняться спортом и хорошо отдохнуть перед началом рабочей недели.

28 апреля стало известно, что российская система противовоздушной обороны перехватила в небе над Белгородской областью ракету, которая летела со стороны Украины.