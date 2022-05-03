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Автор Дмитрий Плотников

Президент Зеленский заявил, что Москва "забыла уроки Второй мировой войны"

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский, разумеется, не мог не прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ в беседе с западными СМИ высказался про антисемитизм и про евреев.

"Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом?" — непонятно чему удивляется Зеленский.

Президент Украины считает, что "в РФ забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки".

Зеленский также задаётся вопросом, какие же теперь будут отношения у Израиля и России после высказывания министра. Главе Незалежной также любопытно, продолжит ли работу посол Израиля в России.

Накануне, 2 мая, коллега Сергея Лаврова из Израиля Яир Лапид потребовал от Москвы извинений за слова про евреев. Речь идет о высказывании нашего главы МИД о "нацификации" на Украине.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
израиль сергей лавров владимир зеленский
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