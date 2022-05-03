Президент Зеленский заявил, что Москва "забыла уроки Второй мировой войны"

Украинский лидер Владимир Зеленский, разумеется, не мог не прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ в беседе с западными СМИ высказался про антисемитизм и про евреев.

"Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом?" — непонятно чему удивляется Зеленский.

Президент Украины считает, что "в РФ забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки".

Зеленский также задаётся вопросом, какие же теперь будут отношения у Израиля и России после высказывания министра. Главе Незалежной также любопытно, продолжит ли работу посол Израиля в России.

Накануне, 2 мая, коллега Сергея Лаврова из Израиля Яир Лапид потребовал от Москвы извинений за слова про евреев. Речь идет о высказывании нашего главы МИД о "нацификации" на Украине.