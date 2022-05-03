Украина готова принять "капитуляцию России", но на своих условиях

Киев подпишет мирный договор с Россией только если РФ согласиться полностью или частично разделить собственную территорию.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, на каких условиях киевский режим согласится принять "капитуляцию России". Слова высокопоставленного военного только подтверждают тот факт, что киевский режим окончательно утратил связь с реальностью.

Генерал-майор Буданов назвал два выхода для России: разделить страну на части или сменить руководство. Причём даже в последнем случае РФ придётся расстаться с "оккупированными" территориями: Курилы отдать Японии а Калининград — Германии.

"Не беспокойтесь, Украина победит", — мечтает глава разведки.

Что интересно, этот же человек три недели назад обещал освободить Мариуполь. Сейчас город полностью контролируют российские военные, он зачищен от националистов и возвращается к мирной жизни.

Бывший украинский парламентарий Олег Царев отметил, что Буданов лишь транслирует угрозы Запада. США и Великобритания всеми силами будут противиться подписанию мирного соглашения. Потому у России остается единственный выход — полная и безоговорочная победа, то есть достижение всех поставленных целей спецоперации.