Сатановский: Финляндия хочет стать следующей целью для российских ракет

Финляндия продолжает рвать налаженные связи с Россией и собирается вступить в в НАТО. Стране остался один шаг, и она превратится в новую цель для российских ракет.

Власти Финляндии активно меняют внешнеполитический курс страны на антироссийский. Хельсинки закрывает все совместные проекты, занимается разрушением торговых и исторических связей с Москвой. По мнению российского политолога Евгения Сатановского, нейтральный статус Финляндии окончательно остался в прошлом, и страна превратилась в очередного сателлита США.

"Подмяли-таки Хельсинки под себя американцы и союзные им еврочиновники", — отметил Сатановский.

Сначала опрометчивость подобного решения ощутят на себе простые граждане, утратившие привычный уровень жизни, уверен политолог. Встав на антироссийские рельсы Финляндия распрощается с российскими рынками и российским сырьём.

Но резкий спад экономики будет не самым страшным, став членом НАТО страна превратится во врага России, а значит в новую цель, напомнил эксперт. Именно этого добивается Вашингтон, стремящийся создать множество очагов напряжение на границах РФ.

"А для американцев что финны, что украинцы, что европейцы в целом — расходный материал, не более", — уточнил специалист.

Созданное Лениным государство, которому независимость решил оставить Сталин, забыло подарки России.

"Не в коня оказался корм", — резюмировал Сатановский.