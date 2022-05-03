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Автор Екатерина Широкова

Посол в Анголе Тараров: Запад угрожает Африке и требует осудить Россию

Политика

Лидеры западных стран оказывают давление на африканский регион и требуют осудить публично действия России на Украине, заявил посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

Посол в Анголе Тараров: Запад угрожает Африке и требует осудить Россию

По словам представителя дипмиссии, доходит даже до угроз Анголе.

"Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, ещё раз подчеркну, аморален. Страны (Африки) едва сдерживаются, чтобы противостоять. Обратите внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее (ООН), практически все африканские страны проголосовали нейтрально", — заявил посол в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Тараров, Африка осталась в "нейтральном статусе" по вопросу резолюции, потому что "побоялась" голосовать против из-за давления Запада. Кроме того, лидеры западных стран обещают региону "поддержку", если те выступят с осуждением в адрес Москвы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы россия ангола
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