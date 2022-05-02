EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Экономист оценил возможный отказ ЕС от российского угля: грозно, но невыполнимо

Политика

В краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет отказаться от энергоресурсов из России, это касается и угля. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Экономист оценил возможный отказ ЕС от российского угля: грозно, но невыполнимо

Эксперт считает, что политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и часто друг другу противоречат. Убедиться в этом можно было на примере того, как в Европе преподносили отказ от покупки российского газа за рубли.

Теоретически отказаться от энергоресурсов из России европейцы смогут, но лишь в долгосрочной перспективе, заметил экономист в беседе с "Вечерней Москвой". Причём особенно сложно будет сделать это с газом, так как необходимой инфраструктуры для приёма сжиженного газа с других рынков в Европе просто нет.

По словам Беляева, сменить каналы поставки нефти и угля можно, но не раньше чем через 3-5 лет.

Какие-то лазейки есть во всех санкционных пакетах со строжайшей риторикой. Сиюминутно ввести эмбарго — это невыполнимая задача, заключил собеседник издания.

Ранее, 2 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал очередное заявление об эмбарго на российские энергоносители. Он пообещал, что страны ЕС откажутся от импорта российского угля летом, а до конца года будут прекращать закупать российскую нефть.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина германия евросоюз олаф шольц
Sberbank
Новости
Канадский генерал Тревор Кадиер взят в плен при попытке бегства с "Азовстали"
Экономист оценил возможный отказ ЕС от российского угля: грозно, но невыполнимо
Житель Рубежного с фашистскими тату рассказал о пропаганде нацизма на Украине
УЕФА запретил проводить чемпионат Европы в России
RusVesna: изюмский фронт завален трупами военных ВСУ
Киев усилил охрану Бескидского тоннеля, боясь срыва поставок вооружения для ВСУ
Пленный ВСУшник рассказал о раздаче им наркотиков под видом обезболивающих
Глава МИД Израиля заявил, что слова Лаврова об евреях переходят все границы
Собчак о словах Лаврова о еврействе Гитлера: "Пользуется тезисами ультраправых"
ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому Школьный в Одессе
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Мир. Новости мира
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Любовь Степушова Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС Любовь Степушова Анжела Якубовская Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!" Анжела Якубовская Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Силовые структуры
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Последние материалы
УЕФА запретил проводить чемпионат Европы в России
RusVesna: изюмский фронт завален трупами военных ВСУ
Киев усилил охрану Бескидского тоннеля, боясь срыва поставок вооружения для ВСУ
Пленный ВСУшник рассказал о раздаче им наркотиков под видом обезболивающих
Глава МИД Израиля заявил, что слова Лаврова об евреях переходят все границы
Собчак о словах Лаврова о еврействе Гитлера: "Пользуется тезисами ультраправых"
ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому Школьный в Одессе
Недалеко от "Азовстали" прогремели взрывы снарядов
Вышедшие с "Азовстали" люди: "Украина, как государство, для меня умерло"
В Германии нет боеприпасов к ЗСУ "Гепард" на поставки Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников