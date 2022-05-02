В краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет отказаться от энергоресурсов из России, это касается и угля. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
Эксперт считает, что политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и часто друг другу противоречат. Убедиться в этом можно было на примере того, как в Европе преподносили отказ от покупки российского газа за рубли.
Теоретически отказаться от энергоресурсов из России европейцы смогут, но лишь в долгосрочной перспективе, заметил экономист в беседе с "Вечерней Москвой". Причём особенно сложно будет сделать это с газом, так как необходимой инфраструктуры для приёма сжиженного газа с других рынков в Европе просто нет.
По словам Беляева, сменить каналы поставки нефти и угля можно, но не раньше чем через 3-5 лет.
Какие-то лазейки есть во всех санкционных пакетах со строжайшей риторикой. Сиюминутно ввести эмбарго — это невыполнимая задача, заключил собеседник издания.
Ранее, 2 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал очередное заявление об эмбарго на российские энергоносители. Он пообещал, что страны ЕС откажутся от импорта российского угля летом, а до конца года будут прекращать закупать российскую нефть.
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